Giallo a Catania, donna trovata senza vita, appello della Procura

La Procura della Repubblica di Catania ha diffuso agli organi di informazione la fotografia di Elisabeta Boldijar, 36 anni, trovata priva di vita all’interno di uno stabile dismesso in via Cristoforo Colombo. L’iniziativa è finalizzata alla massima divulgazione dell’immagine, con l’invito rivolto a “chiunque sia in possesso di elementi utili” a “contattare la squadra mobile” della Questura, titolare delle indagini.

Secondo quanto reso noto, fino a questo momento non risulta presentata alcuna denuncia di scomparsa relativa alla donna, né sono pervenute segnalazioni utili alla sua individuazione prima del ritrovamento. La vittima, cittadina romena senza fissa dimora, era stata in passato segnalata per reati di lieve entità e frequentava ambienti legati alla prostituzione e al consumo di crack.

Il corpo è stato rinvenuto nell’ex sede del consorzio agrario da alcuni residenti della zona, che hanno allertato il numero unico di emergenza 112. La donna giaceva tra cumuli di rifiuti, con indosso pochi indumenti, alcuni dei quali risultavano strappati.

Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia e personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso. Non si esclude che la morte possa risalire a diversi giorni prima del ritrovamento.

