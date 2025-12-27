Previsioni Meteo in Sicilia, WeekEnd all’insegna dell’alta pressione

Un’area di alta pressione interessa la Sicilia nel fine settimana, assicurando condizioni in prevalenza stabili, con differenze locali tra le diverse fasce costiere e le zone interne. Per la giornata di sabato il quadro generale risulta favorevole, seppur con una maggiore variabilità nelle prime ore. Sul litorale tirrenico il cielo si presenta per lo più sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Diversa la situazione sui settori ionico e meridionale, dove al mattino sono attese nubi compatte con deboli precipitazioni, destinate tuttavia ad attenuarsi progressivamente fino a esaurirsi nel corso della giornata.

Sulle aree interne prevalgono condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con parziali schiarite nel pomeriggio, mentre lungo l’Appennino si alternano annuvolamenti e aperture. I venti soffiano moderati dai quadranti nord-orientali, con quota dello zero termico intorno ai 2.200 metri. I mari risultano generalmente mossi, con il Canale di Sicilia molto mosso.

La giornata di domenica conferma l’influenza dell’alta pressione, che determina tempo stabile e in larga parte soleggiato. Sul litorale tirrenico e lungo l’Appennino permangono nubi sparse alternate a schiarite, mentre sui settori ionico e meridionale, così come nelle zone interne, prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi. I venti risultano deboli settentrionali, in successiva rotazione dai quadranti nord-orientali.

La quota dello zero termico si attesta attorno ai 2.550 metri. Le condizioni marine mostrano un progressivo miglioramento, con il Basso Tirreno da mosso a poco mosso e Canale e Mare di Sicilia generalmente mossi. – Fonte 3Bmeteo.

