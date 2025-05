Trent’anni di urgenze in endoscopia digestiva messinese, il convegno

Il 23 maggio presso il palazzo dei congressi dell’AOU G. Martino di Messina si terrà il convegno intitolato “30 anni di urgenze in endoscopia digestiva”, dedicato a un approfondimento sulle pratiche e le prospettive attuali nel trattamento delle emergenze in endoscopia digestiva. L’iniziativa rappresenta un momento di formazione e riflessione sul percorso trentennale di questo settore nell’ambito dell’ospedale e della provincia di Messina.

Le urgenze in endoscopia digestiva costituiscono una sfida significativa per gastroenterologi ed endoscopisti, che devono operare con tempestività e coordinazione tra diverse professionalità per garantire l’efficacia delle cure. Fondamentale, a tal fine, è l’aderenza alle linee guida delle società scientifiche di riferimento e l’applicazione dei percorsi diagnostici-terapeutici (PDTA), oltre a un aggiornamento continuo sulle metodiche terapeutiche, sia mediche sia interventistiche.

Il convegno, coordinato dal professor Pier Luigi Consolo e dal dottor Andrea Tortora, si propone di offrire ai partecipanti un quadro aggiornato su fisiopatologia, diagnosi e trattamenti delle principali emergenze in endoscopia digestiva. Ogni sessione prevede un confronto diretto con relatori ed esperti, favorendo così l’interazione e lo scambio di esperienze per migliorare le strategie di cura future.

L’attività di urgenza h24 in endoscopia digestiva al Policlinico di Messina, oggi AOU G. Martino, ha avuto inizio nel 1995 grazie all’impegno dei pionieri locali, i professori Giuseppe Pracanica, Luigi Familiari e Matteo Bottari. Un gruppo di giovani endoscopisti dell’epoca, oggi professionisti affermati, si ritrova a distanza di trent’anni per ripercorrere i progressi compiuti e confrontarsi sui principali ambiti di intervento nel settore.

