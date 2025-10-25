Bimbo di 10 anni grave dopo una caduta dal quinto piano a Trapani

Resta ricoverato in condizioni critiche all’ospedale dei Bambini di Palermo un bambino di 10 anni, caduto nel pomeriggio del 24 ottobre da un balcone al quinto piano di un edificio in via Pantelleria, a Trapani. Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, vive nell’abitazione insieme alla madre. L’incidente si è verificato intorno alle 17.40. Alcuni residenti hanno riferito di avere visto il piccolo precipitare nel vuoto, pochi istanti prima dell’impatto al suolo.

Subito dopo la caduta, diverse persone presenti nell’area condominiale hanno allertato i soccorsi. Il bambino, che mostrava ancora segni vitali, è stato raggiunto dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Dopo le prime procedure di stabilizzazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso Palermo.

All’arrivo presso l’ospedale dei Bambini, il minore è stato affidato ai medici della terapia intensiva pediatrica. Le condizioni cliniche sono definite gravi e la prognosi resta riservata. La Polizia di Stato è intervenuta sul luogo della caduta per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’episodio. In queste ore gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando gli elementi disponibili per ricostruire con precisione quanto accaduto.

