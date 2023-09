Gioiosa Marea: fondi governativi per riparare le strade

Il Comune di Gioiosa Marea ha annunciato l’avvio dei lavori di sistemazione delle strade esterne in diverse zone del territorio comunale. Questi interventi mirati sono una risposta alle criticità causate dalle intemperie che hanno provocato il crollo di alcuni muri a pietra, piccoli smottamenti e la formazione di buche sulla sede viaria nelle Contrade San Filippo, San Leonardo, Balsima e Torretta.

Grazie a un finanziamento di 42mila euro ottenuto dal Dipartimento Infrastrutture Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i lavori prenderanno il via nei prossimi giorni. Il sindaco Giusi La Galia e l’assessore Giosuè Giardina hanno dichiarato che si tratta di interventi urgenti e necessari, soprattutto in vista della stagione invernale.

L’obiettivo principale è ripristinare la sicurezza sulle strade e garantire la normale percorribilità in sicurezza sia per il traffico automobilistico che pedonale. Le strade interessate, sebbene periferiche, rivestono un’importanza cruciale per i collegamenti nella zona.

