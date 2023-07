Trasporto siciliano in prima linea: risposta all’emergenza aeroportuale

Un successo di collaborazione tra istituzioni e operatori per fronteggiare l’emergenza aeroportuale e riportare i passeggeri a destinazione.

Nella notte scorsa, sono giunti presso l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi ben 24 nuovi pullman, appositamente targati e concessi da Ast. Tale provvedimento è stato adottato dalla task force guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e coordinata dall’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, al fine di far fronte all’emergenza scaturita dall’incendio dell’aeroporto di Fontanarossa (nella foto). L’Aeronautica Militare e il 6° Reggimento dei Bersaglieri dell’Esercito hanno messo a disposizione i propri mezzi, mentre la Protezione Civile continua a fornire supporto e assistenza alimentare ai passeggeri in attesa di raggiungere la loro destinazione. La Prefettura è in costante contatto con il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, e ogni volo viene coordinato in collaborazione con la compagnia aerea Ryanair.

Numeri dell’emergenza aeroportuale: i voli in transito e i mezzi impiegati.

Oggi, dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, sono previsti 49 voli, tutti operati da Ryanair. Di questi, 31 voli sono stati riprogrammati per partire da Catania. Le destinazioni comprendono Cracovia, Bologna (4 voli), Malta (3 voli), Pantelleria (2 voli operati da Dat), Milano Malpensa (4 voli), Tolosa, Milano Bergamo (3 voli), Pisa (3 voli), Siviglia, Londra Stansted, Roma Fiumicino (7 voli), Napoli, Villafranca, Venezia (3 voli), Genova, Torino (2 voli), Ancona, Billund, Napoli, Dusseldorf-Weeze, Bruxelles Charleroi, Treviso, Trieste, Bari, Pescara, Eindhoven e Cagliari. Per il trasporto dei circa 6000 passeggeri diretti a Catania saranno impiegati 130 autobus. Ieri, i 106 voli arrivati a Trapani sono stati puntuali senza alcun ritardo imputabile allo scalo.

Il ringraziamento del presidente Ombra e la collaborazione tra istituzioni

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, esprime gratitudine per il lavoro di squadra tra la classe politica e i principali attori del settore dei trasporti siciliano. Grazie a questa collaborazione, è stato possibile e continuerà ad esserlo fino al termine dell’emergenza, accompagnare i passeggeri, dirottati a Trapani Birgi, alla loro destinazione originaria, Catania, riducendo al minimo i disagi per l’utenza. Questo evento ha rappresentato un importante esempio di efficienza siciliana. Si augura che l’aeroporto di Fontanarossa possa tornare pienamente operativo nel più breve tempo possibile.

