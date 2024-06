Parole & Colori, “Mille Metri di Tela per 1000 Sorrisi” a Sant’Agata Militello

Domenica 9 giugno, dalle ore 09:00, il lungomare di Sant’Agata Militello ospiterà la sesta edizione di “Mille metri di Tela per 1000 Sorrisi”, organizzata dall’associazione culturale Parole & Colori sotto la presidenza di Rosy Piscitello. Questa manifestazione è diventata un evento imperdibile per l’inizio dell’estate locale, coinvolgendo studenti dalla primaria al liceo, insieme a pittori locali e affermati provenienti da tutta la Sicilia. È un’occasione per esprimere liberamente la propria creatività e contrapporre la bellezza dei colori alla monotonia della quotidianità.

Quest’anno, alla manifestazione parteciperà anche la Galleria d’Arte “L’Urlo di Rosaria” di Trapani, che promuove arte, poesia, fotografia, invenzioni e ricerca. L’associazione Parole & Colori, il cui nome celebra la vitalità, è nota per l’organizzazione di eventi come il presepe vivente, l’albero di Natale in tessuto e il sostegno alla ricerca scientifica. La locandina dell’evento riporta il motto “non smettere mai di vivere a colori”.

Sul lungomare, tra la villa Bianco e la rotonda, verrà stesa una lunga tela su cui artisti, scuole dei Nebrodi e appassionati potranno dipingere una “Sicilia in cartolina” in un clima festoso e creativo. I partecipanti saranno suddivisi in tre categorie: Kids, Junior e Senior. A fine giornata, una giuria presieduta dal Maestro Ettore Maria Merlino premierà le opere migliori.

Ogni partecipante avrà a disposizione circa un metro di tela e i colori forniti dall’associazione, mentre dovrà portare i propri pennelli. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona e le opere dovranno essere consegnate entro le ore 17:30 per la valutazione della giuria.

Dopo la premiazione, sarà possibile richiedere il proprio dipinto agli organizzatori. Le iscrizioni si apriranno alle ore 08:00 dello stesso giorno. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.

