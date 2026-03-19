Rinnovato a Messina il coordinamento datoriale OPTA

Si è svolta il 19 marzo 2026, presso la sede territoriale della CNA di Messina, la riunione finalizzata al rinnovo della componente datoriale dell’Organismo Paritetico Territoriale dell’Artigianato (OPTA) della provincia peloritana. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti provinciali delle principali associazioni di categoria: CLAAI, CNA, Confartigianato e SADA CasaArtigiani.

Al termine dei lavori sono stati designati i nuovi componenti dell’organismo per la parte datoriale. Alla presidenza è stato eletto Giuseppe Brenno, in rappresentanza della CNA. Completano il nuovo assetto Fausto Ridolfo per la CLAAI, Elisabetta Veneziano per Confartigianato e Massimo Molino per SADA CasaArtigiani, tutti in qualità di componenti.

L’OPTA riveste un ruolo operativo nel promuovere iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del comparto artigiano. L’organismo è inoltre impegnato nella diffusione di prassi operative condivise, nell’individuazione di soluzioni organizzative e tecniche finalizzate alla riduzione dei rischi professionali e nel coordinamento delle attività formative destinate ai lavoratori e ai loro rappresentanti.

Tra le priorità individuate per il nuovo direttivo provinciale vi è la definizione di programmi annuali e pluriennali di intervento, con particolare attenzione ai settori maggiormente esposti ai rischi. Le attività previste riguardano, in particolare, la formazione dei lavoratori, l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e l’aggiornamento dei datori di lavoro.

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