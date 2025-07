Schifani sollecitato a spiegare inchieste su Galvagno e Amata

Un sit‑in organizzato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si è svolto davanti a Palazzo D’Orleans per chiedere al presidente dell’Ars Renato Schifani di riferire sulle indagini che coinvolgono il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Galvagno, e l’assessore regionale al Turismo, Sandro Amata. “Basta al sistema clientelare che da tempo caratterizza la gestione dei fondi regionali”, hanno dichiarato i promotori della manifestazione.

Valentina Chinnici, deputata regionale del Pd, ha criticato la trasparenza nella ripartizione dei finanziamenti: “I soldi della Regione Siciliana vengono usati in maniera assolutamente personale, padronale e clientelare. Noi vogliamo dire veramente basta, perché purtroppo questo governo Schifani ci sta umiliando di fronte all’Italia intera”. Chinnici ha aggiunto che al momento non si richiedono dimissioni, in attesa di eventuali rinvii a giudizio, ma si attende “un atto di umiltà” da parte dell’esecutivo regionale.

Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S, ha annunciato l’intenzione di “bloccare l’aula se il presidente Schifani non verrà all’Ars a rispondere alle nostre richieste”. Alla protesta hanno partecipato circa cinquanta tra deputati e consiglieri comunali, sventolando le bandiere dei rispettivi schieramenti.

Michele Catanzaro, capogruppo Pd all’Ars, ha richiamato l’attenzione su precedenti interrogazioni, ricordando che “il problema non nasce con See Sicily, ma c’è anche Cannes, su cui abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare nel gennaio 2023”. Secondo Catanzaro, Schifani non può sottrarsi alle proprie responsabilità istituzionali.

