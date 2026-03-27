Messina, al Policlinico un ambulatorio dedicato all’endometriosi

In occasione della Giornata mondiale dell’endometriosi, in programma il 28 marzo, l’AOU G. Martino di Messina annuncia l’attivazione di un nuovo ambulatorio dedicato alle pazienti affette da questa patologia. Il servizio sarà operativo dal 14 aprile all’interno dell’UOC di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal professor Stefano Cianci, nell’ambito di un percorso già avviato dall’azienda ospedaliera per garantire un riferimento specialistico alle donne.

L’iniziativa prevede un’assistenza strutturata attraverso un percorso diagnostico terapeutico assistenziale, predisposto per assicurare una presa in carico coordinata tra più figure professionali. Il protocollo accompagnerà le pazienti nelle varie fasi, dalla diagnosi al trattamento, fino al follow up, con l’obiettivo di offrire continuità clinica e organizzativa.

Del team fanno parte il professor Stefano Cianci, la professoressa Roberta Granese, la dottoressa Paola Romeo, la dottoressa Annalisa Retto, la dottoressa Alessandra Tassone e la dottoressa Ludovica Mangano.

Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare l’ambulatorio tramite l’indirizzo mail pdta.endometriosi@polime.it oppure telefonando al numero 090 2213508, dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 13.

“L’attivazione di questo ambulatorio – sottolinea il professor Cianci – rientra in un progetto di potenziamento dell’offerta di servizi e assistenza alle nostre pazienti che stiamo portando avanti già da tempo”. Il direttore dell’unità operativa evidenzia inoltre che “l’endometriosi è una patologia cronica dolorosa che incide fortemente sulla qualità di vita” e che il nuovo servizio nasce anche con l’obiettivo di favorire diagnosi più tempestive, evitando ritardi che possono aggravare il decorso della malattia e la sintomatologia clinica.

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