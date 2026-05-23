Bambino di 8 anni muore a Messina dopo il ricovero, indaga la Procura

La Procura di Ragusa ha avviato un’inchiesta e disposto l’esecuzione dell’autopsia per fare luce sulla morte di Prince Edouard Iano, bambino di 8 anni di origine ivoriana residente con la famiglia a Pozzallo, deceduto al Policlinico di Messina dopo il trasferimento dall’ospedale di Modica.

Secondo quanto ricostruito finora, alcune settimane prima il minore era stato sottoposto a un intervento sanitario a Modica in relazione a una sospetta otite. Successivamente il bambino aveva ripreso le normali attività scolastiche.

La situazione sarebbe precipitata nel corso di una mattinata a scuola, quando il piccolo avrebbe accusato un improvviso malore accompagnato da episodi di vomito e forti dolori alla testa. I familiari, preoccupati per il rapido peggioramento del quadro clinico, hanno richiesto l’intervento sanitario che ha portato al ricovero presso l’ospedale di Modica.

Con l’aggravarsi delle condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento al Policlinico di Messina. Il bambino sarebbe arrivato nella struttura già in stato di coma e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica. Nonostante le cure prestate, il decesso è sopraggiunto dopo poche ore a causa delle gravissime condizioni cliniche.

L’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria dovrà chiarire le cause della morte e ricostruire il decorso sanitario delle ultime settimane. Solo al termine degli accertamenti medico-legali sarà possibile restituire la salma ai familiari per le esequie.

La notizia ha suscitato partecipazione nella comunità di Pozzallo, dove la famiglia vive da anni. I genitori del bambino lavorano stabilmente in Sicilia e hanno anche un secondo figlio più piccolo.

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