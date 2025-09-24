Festival Lirico dei Teatri di Pietra chiude con 70.000 presenze

Si è conclusa a Catania la settima edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che ha registrato oltre 500 ore di musica, 70.000 presenze e più di 40 appuntamenti tra Sicilia e Calabria. La manifestazione, organizzata dal Coro Lirico Siciliano con la direzione artistica di Francesco Costa e la presidenza di Alberto Munafò Siragusa, ha proposto un programma che ha unito opera lirica, musica sinfonica e produzioni originali, ponendo attenzione a inclusione, accessibilità e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il cartellone ha preso avvio a Montalbano Elicona, tra i megaliti dell’Argimusco, in occasione dell’ottocentesimo anniversario del Cantico delle Creature, e si è chiuso al Teatro Greco Romano di Catania con un gala che ha visto protagonista Anita Rachvelishvili nel ruolo di Carmen. L’offerta ha incluso quattro opere liriche, quattro concerti sinfonici, due produzioni di contaminazione e l’impiego di oltre 250 professori d’orchestra, 150 coristi e altrettante maestranze, con la partecipazione di interpreti di rilievo internazionale.

“La risposta del pubblico è stata straordinaria: sold out ripetuti e una partecipazione che ha reso le antiche pietre dei teatri un unico respiro collettivo,” ha affermato il direttore artistico Costa.

Tra i luoghi coinvolti figurano Marsala, le Madonie e Serra San Bruno, con un’edizione speciale calabrese. “Un mito che si fa musica, un’emozione che si fa storia viva,” ha dichiarato Munafò Siragusa, sottolineando il ruolo del Festival come simbolo culturale mediterraneo.

L’attenzione all’accessibilità è stata garantita anche grazie alla collaborazione con l’associazione Sicilia, Turismo per Tutti, che ha curato la traduzione in LIS. Confermato per il 2026, il Festival si consolida come iniziativa stabile, capace di unire arte, paesaggio e innovazione.

