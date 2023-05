Weekend perturbato in Sicilia: piogge e temporali in diverse zone

Previsioni meteo Sicilia: nubi e piogge, attenzione al vento forte.

Domenica la circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sulle zone interne giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Piogge, temporali e locali nubifragi. Attenzione al forte vento tra Sicilia e Calabria. Attenzione al rinforzo dei venti di Levante e Scirocco tra Sicilia e Calabria, con raffiche anche superiori ai 100 km/h sul Messinese. Tempo perturbato il nel weekend con fenomeni localmente anche abbondanti e di forte intensità, specie tra Catanese e Messinese ionico nonché sulla medio-bassa Calabria.

© Riproduzione riservata.