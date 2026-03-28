Previsioni Meteo in Sicilia: sabato variabile, domenica più soleggiata

Le condizioni meteorologiche in Sicilia per il fine settimana risultano caratterizzate da una generale stabilità, determinata dalla presenza di un campo di pressioni medio-alte. Nella giornata di sabato si registrerà prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con alcune eccezioni lungo i versanti costieri. Sul litorale tirrenico e su quello ionico sono previste nubi compatte nelle ore mattutine, associate a deboli precipitazioni, destinate tuttavia a esaurirsi progressivamente nel corso della giornata. In serata sono attese ampie schiarite.

Sul versante meridionale si alterneranno annuvolamenti e aperture, con un miglioramento più deciso nelle ore serali. Sulle aree appenniniche si prevedono condizioni inizialmente perturbate, con nevicate deboli al mattino che tenderanno a trasformarsi in pioggia nel pomeriggio, prima di una cessazione dei fenomeni. Nelle zone interne la nuvolosità sarà variabile senza precipitazioni significative. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1.500 metri. I mari risulteranno molto mossi, con il Canale particolarmente agitato.

Per domenica è atteso il consolidamento dell’alta pressione, con prevalenza di tempo stabile e soleggiato. Sul litorale tirrenico si avranno condizioni variabili con schiarite più ampie nel pomeriggio. Sui versanti ionico e meridionale il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, con un aumento della copertura nel corso della giornata.

Nelle aree interne e appenniniche si alterneranno nubi e schiarite. I venti saranno deboli, in rotazione da ovest verso nord-est, con zero termico in rialzo fino a circa 1.800 metri. I mari si manterranno da mossi a molto mossi. – Fonte 3Bmeteo.

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