Maltempo sui Nebrodi, spazzaneve in azione sulle strade provinciali

La Città Metropolitana di Messina ha attivato un piano di intervento straordinario per fronteggiare le criticità causate dalle recenti precipitazioni nevose sui Nebrodi. Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da nevicate intense e dalla presenza di ghiaccio, hanno reso difficoltosa la circolazione lungo diverse arterie montane, richiedendo un’immediata risposta operativa.

Le attività sono coordinate dal responsabile del Servizio di Gabinetto Istituzionale, Gaetano Maggioloti, che ha disposto l’impiego tempestivo delle squadre sul territorio, garantendo un costante monitoraggio e aggiornamento delle operazioni. Coinvolti i tecnici e il personale della Direzione Viabilità, guidata da Biagio Privitera, insieme agli operatori dell’Autoparco, impegnati con mezzi spazzaneve e strumenti per il trattamento delle superfici stradali.

Gli interventi hanno riguardato in particolare le principali direttrici dei Nebrodi, tra cui la strada provinciale 168 Caronia–Capizzi, la 166 Portella Bufali–Cesarò e la 167 dell’Ancipa in direzione San Teodoro, collegamenti rilevanti tra l’entroterra e la fascia tirrenica. Le operazioni hanno previsto sia la rimozione della neve sia azioni preventive contro la formazione di ghiaccio, con l’obiettivo di evitare interruzioni del traffico e ridurre i rischi per gli automobilisti.

Il vicepresidente metropolitano Flavio Santoro ha seguito l’evoluzione degli interventi mantenendo un contatto diretto con le squadre operative. «La sicurezza della viabilità provinciale è una priorità assoluta. Stiamo lavorando senza sosta per garantire interventi rapidi e coordinati», ha dichiarato.

Le attività proseguono con un presidio costante del territorio e con la disponibilità di mezzi e personale per eventuali ulteriori necessità legate al maltempo.

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