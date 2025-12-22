Maresciallo Finanziere fuori servizio salva una giovane donna dal suicidio

Nei giorni scorsi un maresciallo del Comando Provinciale Palermo, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha impedito che una giovane donna si gettasse dal cavalcavia di piazza Albert Einstein, a Palermo.

Il militare, libero dal servizio, stava transitando con la propria autovettura lungo la rotatoria sopraelevata che interseca la tangenziale E90 quando ha notato una persona oltre il parapetto del cavalcavia, dopo aver scavalcato la rete di protezione. La donna appariva in una posizione di evidente pericolo.

Resosi conto della situazione, il maresciallo ha immediatamente fermato il veicolo ed è intervenuto senza esitazione. Con il supporto di una passante, anch’essa sopraggiunta sul posto, è riuscito a raggiungere la giovane e a riportarla in sicurezza, evitando la caduta nel vuoto. La donna si trovava in uno stato di forte confusione e agitazione.

Dopo averla messa al riparo, il militare ha cercato di tranquillizzarla, mantenendo il contatto fino all’arrivo dei soccorsi. Contestualmente sono stati allertati i servizi di emergenza, che hanno raggiunto il cavalcavia in breve tempo e hanno prestato alla giovane le cure necessarie, provvedendo successivamente al suo affidamento al personale sanitario competente.

L’intervento, avvenuto in circostanze non di servizio, è stato ricondotto all’iniziativa personale del maresciallo, appartenente alle Guardia di Finanza, che ha agito con prontezza e senso di responsabilità, contribuendo a scongiurare conseguenze irreversibili.

