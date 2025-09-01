Monte Erice, la sfida del Campionato Supersalita si chiude a Trapani

La Cronoscalata Monte Erice si prepara a ospitare l’ultima tappa del campionato Supersalita, in programma domenica 7 settembre, con la presenza dei principali protagonisti del panorama nazionale. A un giorno dalla chiusura delle iscrizioni risultano già confermati i primi sette piloti della classifica assoluta: Simone Faggioli, fresco campione dopo la prova di Gubbio, Andrea Di Caro, Giancarlo Maroni, Franco Caruso, Samuele Cassiba, Francesco Conticelli e Achille Lombardi.

La manifestazione, giunta alla sessantasettesima edizione, avrà validità anche per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, il Campionato Siciliano Velocità della Montagna e il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Il tracciato, caratterizzato da tornanti tecnici e tratti veloci che si snodano tra i pendii della montagna con vista sul mar Tirreno, conferma la sua attrattiva per i piloti che intendono confrontarsi su un percorso ritenuto tra i più impegnativi in Italia.

Il presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino, sottolinea il valore della competizione e l’interesse dei piloti: “Anche quest’anno la Monte Erice godrà di un parterre di assoluto livello. Avere al via i migliori della classifica del campionato Supersalita testimonia il fascino che questa gara esercita sui protagonisti. E noi, come ogni anno, faremo di tutto per rendere questa gara uno spettacolo sempre più grande”.

