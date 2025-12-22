«Vasame» Laurito e Gragnaniello in scena tra Catania e Palermo

Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello condividono il palcoscenico in Vasame – L’amore è rivoluzionario, progetto teatrale e musicale prodotto da Acast Produzioni in coproduzione con Compagnia Moliere, con la regia di Massimo Venturiello. Lo spettacolo sarà presentato dal 3 al 4 gennaio 2026 al Teatro ABC di Catania, inserito nell’abbonamento della stagione Turi Ferro al Teatro Musco diretta da Francesca Ferro, e dal 7 al 9 gennaio 2026 al Teatro Golden di Palermo.

L’incontro tra Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello propone un dialogo tra parola e musica che attraversa la tradizione culturale napoletana. Laurito interpreta e restituisce testi poetici del repertorio partenopeo, mentre Gragnaniello accompagna la narrazione con la sua voce e con brani del proprio percorso artistico, sostenuto da un trio strumentale composto da Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e Marco Caligiuri alle percussioni.

Il titolo Vasame, termine dialettale che significa “baciami”, introduce una narrazione dedicata alle molteplici declinazioni del sentimento umano. Nel corso dello spettacolo trovano spazio richiami ai classici della canzone napoletana e l’esecuzione di composizioni firmate da Gragnaniello, tra cui O’ mare e tu, scritta per Andrea Bocelli, Senza voce e Cu’mmè.

La performance si articola come un concerto narrato, in cui recitazione e musica si alternano in modo continuo. Attraverso questa struttura, Catania e Palermo diventano tappe di un percorso che richiama idealmente Napoli, legando i tre contesti urbani in un’unica rappresentazione scenica fondata sul linguaggio dell’arte.

