Controlli straordinari dei Carabinieri nella Riserva di Ficuzza

Si è conclusa un’articolata attività di controllo straordinario del territorio condotta dal Gruppo Carabinieri di Monreale nelle aree rurali e boschive della Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, area che ricade nei Comuni di Corleone, Godrano, Marineo, Mezzojuso e Monreale. L’operazione si è svolta dall’11 al 19 dicembre ed è rientrata in un piano di rafforzamento della sicurezza nelle zone interne.

L’intervento ha visto il coordinamento dei Comandi territoriali delle Compagnie di Misilmeri e Corleone, con il supporto del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e di Reparti Specializzati dell’Arma. L’impiego di pattuglie ippomontate, composte da due a quattro militari, ha consentito di raggiungere casolari, ruderi e abitazioni rurali non accessibili ai mezzi ordinari. Nel corso delle attività sono stati effettuati nove servizi di perlustrazione in aree impervie, cinque perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi e altrettanti rastrellamenti di zone boschive.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dei reati connessi alla pratica venatoria. I Carabinieri a Cavallo hanno svolto servizi mirati di prevenzione del bracconaggio e controlli sui detentori di armi nei piccoli centri. Al termine delle verifiche, undici persone, su trentatré complessivamente controllate, sono state deferite in stato di libertà per non aver prodotto entro sessanta giorni il certificato medico di idoneità psicofisica richiesto per l’acquisizione e la detenzione di armi.

Il dispositivo operativo è stato affiancato dai Reparti Specializzati dell’Arma, tra cui NAS, Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e CITES, impegnati nella vigilanza agroalimentare, nella tutela della salute animale, nel rispetto delle normative ambientali e nel contrasto al commercio illecito di specie protette. Sono state ispezionate cinque aziende agricole, due spacci di carne, due caseifici e due allevamenti, con controlli su 174 ovini, due equini, nove bovini e cinque cani, di cui due vaganti.

👁 Articolo letto 208 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.