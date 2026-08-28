Settembre parte con il caldo, primi segnali d’autunno da metà mese

Le indicazioni stagionali elaborate dal modello del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) prospettano un avvio di settembre ancora caratterizzato da condizioni prevalentemente estive sull’Italia. Queste elaborazioni non forniscono previsioni giornaliere, ma individuano le possibili anomalie di temperatura, precipitazioni e circolazione atmosferica rispetto alle medie climatiche.

Secondo Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored Italia, nella prima parte del mese l’anticiclone dovrebbe continuare a interessare gran parte del Paese, mantenendo le temperature generalmente sopra i valori stagionali. Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori l’afflusso di masse d’aria subtropicali potrebbe favorire la persistenza di caldo e afa, sia lungo le coste sia nelle zone interne. Non sono escluse ulteriori ondate di calore, soprattutto nelle regioni meridionali e insulari.

Un cambiamento della circolazione atmosferica potrebbe manifestarsi dalla metà di settembre. Il progressivo raffreddamento dell’Artico e lo sviluppo del vortice polare stratosferico potrebbero favorire una discesa verso latitudini inferiori del flusso atlantico, consentendo l’arrivo delle prime perturbazioni autunnali.

Il Nord Italia dovrebbe essere il primo settore interessato, con maggiore instabilità, piogge e temporali localmente intensi, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi e sulla Pianura Padana. Al Centro-Sud la transizione dovrebbe invece avvenire più gradualmente.

Resterà rilevante la temperatura elevata del Mediterraneo, capace di mantenere alti i livelli di umidità. L’arrivo di aria più fresca in quota potrebbe quindi determinare forti contrasti termici, aumentando la possibilità di temporali intensi e nubifragi, soprattutto nelle zone costiere maggiormente esposte ai flussi umidi. – Fonte Meteored Italia.

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