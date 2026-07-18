Previsioni Meteo, caldo intenso in Sicilia: picco nel fine settimana

La Sicilia si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili per effetto della presenza di un esteso campo di alta pressione che garantirà cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale.

Per la giornata di sabato sono previste condizioni di tempo soleggiato lungo il litorale tirrenico, quello ionico e quello meridionale, così come nelle aree appenniniche e nelle zone interne. I venti soffieranno debolmente, inizialmente dai quadranti nord-orientali, con progressiva attenuazione. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.750 metri, mentre il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia si presenteranno poco mossi.

Lo scenario resterà sostanzialmente invariato anche nella giornata di domenica. Su tutta l’Isola continueranno a prevalere cieli sereni o poco nuvolosi, con venti orientali di debole intensità in ulteriore attenuazione. Lo zero termico sarà intorno ai 4.700 metri e le condizioni dei mari rimarranno generalmente poco mosse.

Contestualmente proseguirà l’ondata di calore alimentata dal progressivo rafforzamento dell’anticiclone africano. Tra la giornata odierna e sabato è atteso il culmine delle temperature, con valori compresi tra 38 e 40 gradi nelle valli calabresi e nel Beneventano. Nell’entroterra della Sicilia le temperature massime potranno invece superare i 41 gradi.

Lungo le coste, la presenza delle brezze contribuirà a contenere le temperature massime, ma l’elevata umidità determinerà condizioni di afa persistente, anche durante le ore notturne. A partire dal 21-22 luglio è previsto un cambiamento della circolazione atmosferica, con un graduale ritorno delle temperature su valori prossimi alle medie stagionali e la possibilità di locali fenomeni di instabilità. – Fonte 3BMeteo.

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