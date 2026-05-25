Gioiosa Marea, Olimpiadi Atletica per gli alunni dell’I.C. “Anna Rita Sidoti”

Una mattinata dedicata allo sport e alla partecipazione scolastica ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” in occasione delle Olimpiadi di atletica leggera svoltesi il 25 maggio al campo sportivo comunale “Sottogrotte” di Gioiosa Marea.

L’iniziativa, in programma dalle 9.30 alle 12.15, ha riunito gli studenti dei plessi di Gioiosa Marea, San Giorgio e Gliaca di Piraino in una serie di attività sportive ispirate alle discipline dell’atletica leggera. Il programma ha incluso prove di salti, lanci, marcia e triathlon, coinvolgendo gli alunni in momenti di confronto sportivo e partecipazione collettiva.

Alla manifestazione hanno assistito anche le classi prime, seconde e terze dei plessi di Gioiosa Marea Centro e Zappardino, che hanno raggiunto il campo sportivo con un percorso a piedi organizzato per l’occasione. Per consentire la partecipazione degli studenti delle classi quarte e quinte provenienti dai plessi distaccati è stato predisposto un servizio di trasporto con il supporto dei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino.

Nel corso dell’evento sono intervenuti il professor Coletta, allenatore di Anna Rita Sidoti, che ha invitato i giovani partecipanti a seguire il percorso sportivo e umano dell’atleta, il maestro Ferretti, promotore dell’iniziativa, il vicesindaco Salmeri e Giuseppe Manera. La manifestazione è stata seguita anche dal professor Busacca. Presente il dirigente scolastico, professoressa Maria La Rosa.

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