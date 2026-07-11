Nuova fase di caldo intenso, Sicilia e Sardegna verso i 40 gradi

Una nuova fase di caldo intenso è in arrivo sull’Italia e interesserà in modo particolare le regioni del Centro e del Sud nel corso della prossima settimana. Secondo le indicazioni degli esperti, l’episodio sarà il terzo della stagione estiva e presenterà valori termici elevati, sebbene generalmente inferiori rispetto a quelli registrati durante l’ondata di calore di giugno.

Massimiliano Pasqui, fisico del clima dell’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, spiega che «sono attesi picchi tra i 36 e i 39 gradi, mentre i 40 gradi potrebbero essere raggiunti solo in casi isolati».

La massa d’aria calda interesserà prevalentemente il bacino del Mediterraneo, coinvolgendo anche la Penisola Iberica. In Italia, le regioni settentrionali saranno interessate solo nella fase iniziale del fenomeno, per poi lasciare spazio a condizioni più instabili. Nel frattempo, il nucleo dell’ondata di calore si concentrerà progressivamente sulle aree centrali e meridionali della penisola, dove le temperature elevate sono destinate a protrarsi per gran parte della settimana. Al Nord, invece, è previsto il ritorno di alcuni temporali.

Uno scenario analogo emerge dalle elaborazioni del Consorzio Lamma, nato dalla collaborazione tra Cnr e Regione Toscana. Da lunedì, una depressione posizionata a ovest della Penisola Iberica favorirà l’afflusso di aria calda di origine desertica, rafforzando l’anticiclone presente sull’Italia da diverse settimane. Rispetto ai giorni precedenti, il baricentro dell’alta pressione tenderà a spostarsi verso est, estendendo il caldo anche alle regioni meridionali finora meno interessate.

Le previsioni indicano per lunedì temperature comprese tra 37 e 39 gradi in Sardegna e valori tra 36 e 38 gradi nelle aree interne. Da martedì, secondo il Consorzio Lamma, i valori massimi potrebbero raggiungere o superare i 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nelle zone interne del Centro Italia.

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