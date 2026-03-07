Screening gratuiti sul glaucoma nei Nebrodi con il Lions Club

Tre giornate dedicate alla prevenzione delle patologie oculari saranno organizzate nei Nebrodi dal Lions Club Capo d’Orlando in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma. L’iniziativa prevede screening gratuiti e attività informative rivolte alla cittadinanza nelle piazze di Sinagra, Capo d’Orlando e Gioiosa Marea, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce di una malattia che spesso si sviluppa senza manifestazioni evidenti nelle fasi iniziali.

Il progetto è realizzato con la collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione di Messina. Il glaucoma viene comunemente indicato come “ladro silenzioso della vista” poiché può evolvere senza sintomi evidenti ma determinare danni permanenti se non individuato tempestivamente.

Nel corso delle giornate saranno effettuati controlli gratuiti della vista, misurazioni della pressione oculare e test per individuare eventuali segni di maculopatia. Particolare attenzione sarà rivolta alla popolazione con più di quarant’anni, fascia d’età maggiormente esposta al rischio di sviluppare la patologia. In alcune tappe saranno disponibili anche controlli dell’udito, realizzati con la collaborazione di Amplifon.

Il calendario delle attività prevede tre appuntamenti: giovedì 12 marzo 2026 dalle 9 alle 13 in piazza San Teodoro a Sinagra, nello stesso giorno dalle 15 alle 18 in piazza Matteotti a Capo d’Orlando e venerdì 13 marzo dalle 9 alle 13 in piazza Cavour a Gioiosa Marea.

Le visite si svolgeranno all’interno di un camper sanitario attrezzato, con il supporto dei volontari Lions, delle amministrazioni comunali interessate, della Rete Civica della Salute e dei professionisti sanitari coinvolti.

Il presidente del Lions Club Capo d’Orlando Maria Trusso Sfrazzetto e l’oculista Maria C. Briguglio, coordinatrice dell’Area Vista Lions Sicilia, sottolineano: «Il glaucoma è una patologia subdola, spesso priva di sintomi nelle fasi iniziali, ma che può provocare danni irreversibili alla vista. Per questo la prevenzione e i controlli periodici sono fondamentali, soprattutto dopo i 40 anni. Attraverso queste giornate di screening vogliamo offrire alla comunità non solo un controllo gratuito, ma anche un momento di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della salute visiva». I posti disponibili sono limitati ed è richiesta la prenotazione tramite gli uffici dei servizi sociali dei comuni coinvolti.

