IRCCS Bonino Pulejo accoglie 17 vincitori del programma Fertility

Diciassette beneficiari delle borse di inclusione del programma “Fertility”, promosso dal Comune di Messina in collaborazione con la Messina Social City, prenderanno servizio presso l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”. Le risorse saranno impiegate con qualifiche di operatori socio-sanitari, operatori socio-assistenziali e personale amministrativo. L’inserimento rientra in un progetto più ampio che, nel triennio 2025-2027, coinvolge complessivamente 530 cittadini messinesi in condizioni di fragilità socio-economica.

La firma dei contratti è avvenuta nella sede della Direzione amministrativa dell’Istituto, alla presenza del direttore generale Maurizio Lanza e del direttore amministrativo Maria Felicita Crupi. Il programma è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e l’accesso ai servizi nei contesti urbani del Mezzogiorno.

Le borse di inclusione sociale rappresentano uno strumento di contrasto alla povertà e all’esclusione, combinando il sostegno economico con percorsi di attivazione e reinserimento socio-lavorativo. Il progetto mira a favorire l’autonomia dei beneficiari attraverso attività formative e tirocini, incidendo sul fenomeno della disoccupazione di lunga durata nelle aree urbane.

Le nuove risorse presteranno servizio presso l’IRCCS per 25 ore settimanali, per una durata complessiva di 32 mesi. Il ruolo di tutor è affidato al direttore amministrativo Maria Felicita Crupi. «Il nostro Istituto – ha dichiarato il direttore generale Maurizio Lanza – ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa del Comune di Messina, confermando la propria disponibilità a collaborare nei progetti di reinserimento lavorativo sul territorio». «Sono particolarmente lieta di seguire i vincitori delle borse – ha affermato Crupi – che avranno l’opportunità di migliorare le proprie condizioni e di qualificarsi per l’accesso al mondo del lavoro».

👁 Articolo letto 99 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.