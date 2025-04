Avviati interventi di ristrutturazione alla chiesa Maria SS. dell’Addaura

A Palermo sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della chiesa Maria Santissima dell’Addaura, situata all’interno dell’istituto Roosevelt. La consegna ufficiale del cantiere si è svolta alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. L’intervento ha come obiettivo la messa in sicurezza e il recupero dell’edificio, divenuto inagibile a partire da ottobre 2023 in seguito a gravi infiltrazioni di acque meteoriche che hanno causato danni estesi ai soffitti, alle pareti e al sistema di copertura. L’impresa incaricata è la società palermitana Idrogedil, che realizzerà i lavori per un importo di 580 mila euro, su un totale di 954 mila euro interamente finanziati dalla Regione Siciliana.

Il progetto, redatto e diretto dal Dipartimento regionale tecnico (Drt), prevede un tempo di esecuzione pari a otto mesi. Tra gli interventi in programma figurano il rifacimento della copertura e del sistema di impermeabilizzazione, la sostituzione degli infissi dei lucernari, il risanamento delle strutture in cemento armato, il consolidamento del portale interno e il ripristino del sistema di smaltimento delle acque.

«Questo avvio dei lavori rappresenta un passo significativo per restituire alla comunità un importante luogo di culto rimasto chiuso troppo a lungo», ha affermato Aricò, sottolineando l’impegno dell’esecutivo regionale nella tutela del patrimonio religioso. Alla cerimonia di consegna erano presenti anche don Fabrizio Fiorentino, parroco della chiesa, il dirigente del Drt Duilio Alongi con il proprio staff tecnico e rappresentanti del Genio civile, oltre a Salvatore Ferlito, legale rappresentante dell’impresa esecutrice.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁