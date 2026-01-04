Etna, flusso lavico attivo: fronte raggiunge quota 1.360 metri

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso l’Osservatorio etneo di Catania, ha reso noto che l’attività eruttiva dell’Etna prosegue con caratteristiche di variabilità. Le osservazioni effettuate mediante il sistema di videosorveglianza e i rilievi sul terreno, condotti anche con l’impiego di droni, indicano che il campo lavico presente nella Valle del Bove risulta ancora alimentato. Il fronte più avanzato del flusso ha raggiunto gradualmente una quota di circa 1.360 metri sul livello del mare.

I sorvoli con aeromobile a pilotaggio remoto hanno consentito di definire con maggiore precisione l’assetto dell’area maggiormente attiva, localizzata a monte di Rocca Musarra, tra i 1.700 e i 1.800 metri di altitudine. In questa zona è stato individuato un flusso lavico che si è sovrapposto a quelli emessi nei giorni precedenti e che, attraverso il proprio canale di scorrimento, alimenta diversi rami di minore entità. Attualmente il fronte del flusso in sovrapposizione si colloca a una quota di circa 1.600 metri.

Le immagini provenienti dalle telecamere mostrano inoltre il protrarsi di un’attività stromboliana a intensità variabile al cratere della Voragine, accompagnata da modeste emissioni di cenere che tendono a disperdersi rapidamente nell’area sommitale.

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha evidenziato, a partire dalle 11 di ieri, oscillazioni rientranti prevalentemente nei valori medi, con occasionali incrementi nella fascia alta. Il centroide delle sorgenti del tremore è localizzato in prossimità del cratere Voragine, a un’elevazione compresa tra 2.800 e 3.000 metri. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non segnalano variazioni rilevanti. L’attuale fase eruttiva non determina effetti sull’operatività dell’Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. – Foto di Boris Behncke.

