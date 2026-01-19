Carabinieri Milazzo, due arresti per detenzione ai fini di spaccio

Nel fine settimana appena concluso i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno rafforzato l’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, predisponendo una serie di controlli straordinari su tutto il territorio di competenza. Le operazioni si sono svolte anche con il supporto delle unità cinofile antidroga dei Nuclei Carabinieri di Nicolosi e Palermo Villagrazia.

Nel corso dei servizi, i militari hanno effettuato diverse perquisizioni personali e domiciliari di iniziativa. Le attività hanno portato, in due distinti interventi eseguiti nel comune di Pace del Mela, all’arresto di due giovani, rispettivamente di 24 e 25 anni, ritenuti responsabili del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

All’interno dell’abitazione del 25enne, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 250 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana e crack. Nel medesimo contesto è stato recuperato anche materiale ritenuto riconducibile alle attività di confezionamento della droga.

Nel domicilio del 24enne, invece, sono stati sequestrati più di 400 grammi complessivi di marijuana e hashish. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione con tracce di sostanza stupefacente e la somma di 3.700 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Conclusi gli accertamenti, il 24enne è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre per il 25enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria. Nel medesimo contesto operativo, due persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di crack e hashish per uso personale. Tutto il materiale sequestrato sarà sottoposto ad analisi di laboratorio a cura dei Carabinieri del RIS di Messina.

