Ordigno bellico, scattano le operazioni di disinnesco a Milazzo

A Milazzo sono state completate le procedure operative per la rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto in un cantiere di via Migliavacca. Dalle 6.30 è entrata in vigore la zona rossa, con l’evacuazione di circa 1.500 residenti in un raggio di 334 metri dal punto del ritrovamento. L’intervento è affidato al 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo dell’Esercito Italiano.

Nelle ore precedenti all’operazione sono stati segnalati tentativi di truffa ai danni dei cittadini. Alcune persone hanno riferito di telefonate da presunti operatori comunali che invitavano a lasciare aperte le abitazioni. Il Comune di Milazzo ha chiarito che si tratta di comunicazioni fraudolente, ribadendo che, per le abitazioni da evacuare, è necessario chiudere porte e finestre esterne, lasciando aperte solo quelle interne.

Dopo le riunioni in Prefettura, è stato attivato il Centro Operativo Comunale. Il sindaco Pippo Midili, quale autorità locale di protezione civile, ha emanato l’ordinanza di evacuazione e il divieto di sosta dei veicoli nelle strade comprese nella zona interessata. Le informazioni sui tempi, sulle modalità di evacuazione e sulle aree di accoglienza sono state diffuse attraverso i canali istituzionali.

È stata predisposta assistenza specifica per le persone fragili e per gli animali d’affezione presenti negli edifici da sgomberare. Il coordinamento delle forze di polizia è affidato al Questore, mentre la Capitaneria di Porto, con il supporto della Sezione Navale della Guardia di Finanza, cura i controlli nelle aree portuali.

Per l’emergenza sanitaria sono state predisposte ambulanze medicalizzate e garantiti i collegamenti con le strutture ospedaliere, con il coinvolgimento del SUES 118 e dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Le operazioni sono coordinate dal Centro Operativo Avanzato, attivo nella sede municipale sotto il coordinamento della Prefettura.

