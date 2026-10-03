Sicilia, sole nel weekend ma possibili piogge nelle aree interne

La Sicilia si prepara a un fine settimana caratterizzato in prevalenza da condizioni di stabilità atmosferica, favorite dalla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a interessare l’Isola tra sabato e domenica.

Nella giornata di sabato il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso lungo il versante tirrenico e sull’Appennino, dove soltanto in serata potranno comparire alcuni addensamenti. Sul litorale ionico la nuvolosità tenderà invece ad aumentare dal pomeriggio. Situazione analoga nelle aree interne, dove l’incremento della copertura potrà determinare deboli piogge nelle ore serali. Sul settore meridionale sono previste nubi alternate a schiarite, con un progressivo aumento della copertura dalla sera.

I venti saranno deboli, inizialmente sud-occidentali e successivamente in rotazione dai quadranti nord-orientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.650 metri. Il Basso Tirreno sarà da quasi calmo a poco mosso, poco mosso il Canale di Sicilia e mosso il Mare di Sicilia.

Domenica proseguiranno condizioni prevalentemente soleggiate. Sul Tirreno il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, mentre sullo Ionio potranno comparire addensamenti serali. Nubi sparse interesseranno il litorale meridionale e l’Appennino. Nelle zone interne saranno possibili deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da schiarite in serata.

I venti saranno molto deboli nord-orientali e i mari generalmente poco mossi. Lo zero termico salirà intorno ai 3.850 metri. Le temperature sono previste in graduale aumento. Secondo il previsore, un cambiamento potrebbe verificarsi dopo il 7 ottobre con le prime piogge atlantiche, mentre nuovi fronti potrebbero interessare l’area dopo l’11-12 ottobre. – Fonte 3BMeteo.

👁 Articolo letto 148 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.