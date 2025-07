L’ultimo saluto a Simone e Mattia al duomo di Barcellona

A Barcellona si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Simone Marzullo e Mattia Caruso, i due diciassettenni rimasti vittime di un grave incidente stradale in via Kennedy. La cerimonia si è tenuta nel duomo di Santa Maria Assunta, gremito di familiari, compagni di scuola e amici del dojo frequentato da Mattia. Presente anche il gruppo di tifosi ultras della Juventus, che ha reso omaggio alle bare con striscioni e cori.

Nel corso dell’omelia, padre Santo Colosi ha rivolto un appello ai genitori e agli educatori: “Ciascuno di noi è chiamato a rendere questa città più vivibile, più partecipe, più sicura, più solidale. Ciascuno per la sua responsabilità”. Ha poi aggiunto: “Dipende dalla risonanza che tutto assumerà nel nostro cuore. Mi riferisco alla responsabilità dei genitori nell’accompagnare i figli nella crescita”.

All’ingresso della chiesa, uno striscione recitava: “Ciao Simone, il tuo banco sarà per sempre riempito dal tuo ricordo”. Al termine del rito, cinque minuti di rintocchi di campana hanno preceduto un lungo applauso e il lancio in cielo di decine di palloncini bianchi, sormontati da un “bracciale” di palloncini azzurri a forma di croce, simbolo della squadra del cuore dei ragazzi. Alcuni amici hanno deposto palloncini anche sul “muro del pianto”, accanto al punto in cui è avvenuto lo scontro.

Diversi coetanei si sono alternati all’altare per condividere ricordi e parole di conforto: “Progettavamo il diciottesimo”, ha ricordato uno di loro, mentre narrava gli ultimi momenti trascorsi insieme a Simone e Mattia dopo una festa notturna.

