Messina, allarme truffa via email con falso mittente PagoPA
A Messina si sta diffondendo una campagna di phishing che sfrutta l’immagine di PagoPA per trarre in inganno i cittadini. Numerosi utenti hanno ricevuto una comunicazione via posta elettronica in cui viene richiesto il pagamento di una presunta sanzione amministrativa.
Il messaggio, inviato apparentemente da “PagoPA.it”, riporta l’intestazione “promemoria di pagamento di una multa in sospeso” e invita a versare 125 euro entro 72 ore. Secondo quanto riportato, in caso di mancato pagamento la cifra lieviterebbe a 396 euro.
Nella mail si legge: «Caro utente, il nostro sistema ha rilevato un ritardo nel pagamento della multa per la violazione del Codice della strada, registrata con riferimento numero #R7230033407 per eccesso di velocità». Il testo prosegue specificando che «l’importo della multa di 125 euro non è ancora stato pagato».
Il messaggio contiene inoltre un link, presentato come accesso ai dettagli della contravvenzione, accompagnato dall’indicazione «controlla e paga la multa». Secondo gli esperti, si tratta invece di un collegamento creato per sottrarre dati sensibili o indurre il destinatario a effettuare pagamenti non dovuti.
Il fenomeno, che ha già interessato migliaia di caselle di posta elettronica nel territorio messinese, rientra nelle comuni strategie di raggiro online messe in atto da gruppi di cybercriminali, con l’obiettivo di ottenere denaro in maniera fraudolenta.
