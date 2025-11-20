Addio a Lillo Alessandro, volto del folklore siciliano

La scomparsa di Lillo Alessandro è stata resa nota dalla figlia Patrizia con un breve messaggio pubblicato sui social. Conosciuto per il suo lavoro nel campo delle tradizioni popolari, Alessandro ha svolto per decenni un ruolo centrale nella valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. Cresciuto alle pendici dei Peloritani, ha dedicato la propria attività alla ricerca e alla conservazione dei repertori musicali e coreutici dell’isola, ponendosi come punto di riferimento per generazioni di appassionati.

A lungo alla guida dei Canterini Peloritani, storica formazione messinese, ha promosso la diffusione del folklore locale in ambito nazionale e internazionale, con esibizioni che hanno contribuito a far conoscere aspetti significativi della cultura siciliana. Il suo lavoro non si è limitato alla riproposizione dei repertori tradizionali, ma ha incluso la trascrizione e lo studio sistematico di canti, danze e costumi, affrontati con un approccio volto a preservarne l’autenticità.

La sua esperienza lo ha portato anche alla presidenza nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, incarico nel quale ha favorito iniziative e scambi culturali orientati alla tutela delle espressioni popolari del Paese. Accanto all’attività artistica, Alessandro ha pubblicato ricerche e testi dedicati alla cultura del territorio, con l’obiettivo di documentarne la ricchezza e le peculiarità.

In un messaggio diffuso dai familiari si legge: «Il nostro amato Papà ha dato serenamente addio a questa vita e siamo certi che non starà perdendo tempo ad organizzare un nuovo spettacolo, nel suo palcoscenico più importante». Le esequie si terranno venerdì 21 novembre alle 15:30 nel Duomo di Messina.

