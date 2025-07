Due 17enni perdono la vita in uno scontro a Barcellona Pozzo di Gotto

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 14 e il 15 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Poco dopo le 02:30, all’intersezione tra via Kennedy e via San Vito, un’autovettura e un ciclomotore sono entrati in collisione nei pressi di un distributore Esso. A perdere la vita sono stati i due conducenti del motorino, i diciassettenni Simone Marzullo e Mattia Caruso, deceduti sul colpo.

Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente sul posto insieme ai sanitari del 118, hanno constato il decesso dei giovani e prestato soccorso al conducente dell’auto, rimasto ferito in modo non grave. Sul tratto stradale interessato sono stati avviati i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’impatto, resa più complessa anche dall’oscurità e dall’assenza di testimoni oculari diretti.

Secondo una “ricostruzione preliminare”, l’automobile avrebbe impattato frontalmente il motorino, per poi sbandare, compiere un testacoda e terminare la sua corsa contro un albero sul marciapiede. Gli accertamenti sono tuttora in corso per stabilire eventuali responsabilità e verificare l’esatta sequenza degli eventi.

