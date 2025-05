IRCCS Bonino Pulejo riorganizza incarichi dirigenziali sanitari

L’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina ha definito una nuova graduazione per gli incarichi della dirigenza sanitaria, frutto di un accordo tra la Direzione Strategica e le Organizzazioni Sindacali Aziendali della Dirigenza Sanitaria. Tale intesa stabilisce le modalità di utilizzo delle nuove risorse stipendiali disponibili, con l’obiettivo di valorizzare le competenze mediche in un’ottica meritocratica e in relazione alla qualità dei servizi offerti all’utenza.

L’accordo prevede la creazione di nuovi incarichi di elevata professionalità, destinati a rafforzare il ruolo e le competenze all’interno dell’Istituto. Particolare rilievo è stato attribuito anche alle professionalità intermedie, considerate strategiche per l’organizzazione, che da tempo richiedevano una progressione economica.

La Direzione Strategica e le organizzazioni sindacali hanno sottolineato come il raggiungimento di questi obiettivi rappresenti una priorità, tenuto conto che gli incarichi di Direzione di Struttura e quelli ad oggi maggiormente retribuiti non subiranno incrementi. Questa scelta è stata adottata secondo un principio di condivisione e responsabilità da parte di tutti i dirigenti sanitari, che contribuiscono così al miglioramento complessivo dell’Istituto.

