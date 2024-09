“Stazioni Sicure” Controlli in 37 scali ferroviari siciliani

Il 5 settembre 2024, il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia ha condotto un’operazione straordinaria di sicurezza nelle stazioni ferroviarie della regione nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Stazioni Sicure”, promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria. Durante la nona giornata di quest’anno dedicata all’operazione, sono state controllate 773 persone e ispezionati 114 bagagli, con l’impiego di 78 agenti in 37 scali ferroviari sparsi in tutta la Sicilia.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di rafforzare la sicurezza nelle aree ferroviarie e contrastare possibili attività illecite. Le operazioni sono state gestite dalla Sala Operativa Compartimentale della Polizia Ferroviaria, che ha coordinato le attività su scala regionale. A Palermo, l’intervento è stato ulteriormente supportato dai militari dell’Esercito Italiano, coinvolti nei dispositivi di controllo e sicurezza messi in campo per garantire la massima efficacia dell’iniziativa.

Le verifiche straordinarie hanno riguardato le principali stazioni ferroviarie della Sicilia, inclusi i treni e il deposito bagagli della stazione centrale di Palermo. Gli agenti Polfer hanno utilizzato strumenti avanzati, come metal detector e smartphone di ultima generazione, per migliorare l’efficienza dei controlli. Inoltre, l’operazione si è avvalsa del contributo delle unità cinofile della Questura di Palermo, fondamentali nel rilevamento di materiali sospetti o pericolosi.

L’operazione “Stazioni Sicure” ha dimostrato un impegno concreto delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di attività illecite nelle infrastrutture ferroviarie, evidenziando l’importanza della collaborazione tra diverse istituzioni per mantenere un alto livello di sicurezza pubblica.

