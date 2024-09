Festa della Madonna del Tindari, tradizione e fede che si rinnova

di Maria Cristina Miragliotta – I festeggiamenti della Madonna del Tindari, una delle celebrazioni religiose più sentite della Sicilia, si svolgono ogni anno nel mese di settembre a Tindari, una frazione del comune di Patti, in provincia di Messina. Questo evento attira migliaia di fedeli e turisti, richiamati dalla devozione verso la Madonna Nera, una statua lignea di origine bizantina custodita nel santuario di Tindari, situato su un promontorio con vista mozzafiato sul Mar Tirreno.

I festeggiamenti iniziano tradizionalmente il 7 settembre, con la veglia notturna che anticipa la solennità dell’8 settembre, giornata dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria. Durante la notte, i pellegrini raggiungono il santuario a piedi, spesso percorrendo lunghe distanze in un clima di preghiera e raccoglimento. Una solenne processione accompagna la statua della Madonna per le vie di Tindari, seguita da una messa solenne celebrata dal vescovo della diocesi di Patti.

La festa della Madonna del Tindari è caratterizzata non solo da momenti di preghiera, ma anche da eventi culturali e folcloristici. Spettacoli musicali, mercatini, stand gastronomici e fuochi d’artificio arricchiscono il programma delle celebrazioni, creando un’atmosfera di festa che coinvolge tutta la comunità. La tradizione vuole che i fedeli donino ex-voto in segno di gratitudine per grazie ricevute, un’usanza che testimonia la profonda devozione popolare.

Questa ricorrenza religiosa ha radici profonde nella storia e nella cultura locale, rafforzando l’identità religiosa e sociale degli abitanti. Ogni anno, la Madonna del Tindari richiama migliaia di visitatori, confermandosi come un evento di grande importanza per la comunità di Tindari e per tutta la Sicilia, unendo fede, tradizione e partecipazione popolare in un’unica, intensa celebrazione. – Si ringrazia Padre Carlo Musarra per le foto.

