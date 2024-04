Arrestato 47enne a Barcellona per detenzione e spaccio di droga

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) hanno eseguito un’ordinanza cautelare, emanata dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della Procura locale. L’ordinanza riguarda un individuo di 47 anni, precedentemente noto alle autorità, su cui il Giudice ha riscontrato gravi indizi di colpevolezza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è il risultato di un’indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Lo scorso febbraio, il 47enne è stato denunciato in stato di libertà poiché nella sua abitazione sono stati trovati circa 60 grammi di sostanza stupefacente, già suddivisi in 15 dosi. Successivi accertamenti del R.I.S. di Messina hanno identificato la sostanza come “Spice”, un pericoloso cannabinoide sintetico, motivando così l’emanazione del provvedimento cautelare.

Durante l’arresto e la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno scoperto ulteriori 30 grammi di hashish suddivisi in tre panetti, nascosti in un barattolo da cucina. La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. di Messina per analisi di laboratorio, mentre l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

