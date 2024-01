Gioiosa Marea: fissato l’incontro straordinario tra Scuola e Spazio

Il giorno e l’ora del contatto radio tra la stazione spaziale internazionale e gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Anna Rita Sidoti’ di Gioiosa Marea sono stati fissati. Il collegamento avverrà mercoledì 24 gennaio alle 15.37 e 22 secondi. Ventidue alunni delle terze classi avranno l’opportunità di porre domande agli astronauti della missione Axiom 3.

La NASA ha approvato le domande che verranno poste durante il breve collegamento radio di 7-8 minuti. Questo evento unico è parte della missione spaziale in partenza oggi dal Kennedy Space Center in Florida. L’astronauta italiano Walter Villadei guiderà la navetta Crew Dragon di SpaceX, portando il suo equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale per 14 giorni di test ed esperimenti scientifici in microgravità.

L’Istituto di Gioiosa Marea è una delle due scuole italiane selezionate per questo eccezionale collegamento, l’altra è l’Istituto Comprensivo Villa Guardia in provincia di Como. Questo evento è parte del programma Ariss School Contact (Amateur radio on the International Space Station), in collaborazione con agenzie spaziali come NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA-ASC, utilizzando protocolli DTN (Delay/Disruption Tolerant Networking) della NASA.

Questo risultato è il frutto di un progetto che coinvolge diversi attori nella provincia messinese, tra cui l’Associazione Radioamatori Eoliani e i Comuni di Gioiosa Marea e Piraino. Durante il collegamento radio, saranno presenti anche i sindaci dei due Comuni, Giusi La Galia e Salvatore Cipriano.

Siamo tutti pronti abbiamo già effettuato le prove con gli alunni interessati, ringrazio sempre per la collaborazione l’ARE i Comuni, tutto lo staff di presidenza e gli assistenti amministrativi. Afferma il Dirigente Scolastico Prof. Leon Zingales. Un lavoro di squadra che ci ha impegnati giorno e notte.

