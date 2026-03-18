Emergenza autostrada A20, il CAS ringrazia le autorità e gli operatori

Il Presidente e il Direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane hanno rivolto un ringraziamento istituzionale alla Prefettura, alla Polizia Stradale di Messina, alle autorità locali e regionali coinvolte, nonché al personale dell’ente impegnato nella gestione dell’emergenza verificatasi il 17 marzo 2026 lungo l’autostrada A20 Messina–Palermo. L’episodio ha interessato il tratto compreso tra Villafranca e Milazzo ed è stato determinato dallo sversamento di gasolio sulla carreggiata da parte di un autoarticolato, circostanza che ha reso l’asfalto particolarmente scivoloso.

Secondo quanto riferito, l’intervento coordinato tra le diverse istituzioni e la tempestività delle operazioni hanno consentito di affrontare una situazione definita complessa, contenendo gli effetti dell’accaduto. Le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità sono state condotte in modo da garantire la rimozione delle criticità presenti sul piano viabile.

L’evento ha provocato danni sia all’infrastruttura sia ai mezzi in transito, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. Il bilancio registra infatti esclusivamente feriti lievi.

Nel corso della comunicazione ufficiale è stato inoltre espresso rammarico per i disagi arrecati agli utenti dell’autostrada durante le fasi di gestione dell’emergenza. La circolazione è stata successivamente ripristinata nei tempi necessari alle operazioni di sicurezza e bonifica del tratto interessato dal sinistro.

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