Parte il Fascicolo sanitario elettronico 2.0, formazione per i medici

Circa tremila medici operanti nella provincia di Messina sono pronti ad avviare la prima fase operativa del Fascicolo sanitario elettronico 2.0. Il capoluogo peloritano, insieme a Palermo, è la prima realtà siciliana ad avviare il percorso, che a regime coinvolgerà quasi 25mila professionisti in tutta la Regione. L’attivazione interessa medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e operatori delle strutture private autorizzate e accreditate, chiamati a sostenere la transizione digitale dalla rete ordinistica e dalle Aziende sanitarie provinciali.

Il presidente dell’Ordine dei medici di Messina, Giacomo Caudo, ha sottolineato che “si tratta di uno sforzo impegnativo, ma strategico”, evidenziando come gli Ordini professionali possano fornire “un contributo concreto, favorendo un’organizzazione condivisa in cui la tecnologia diventa strumento di integrazione e linguaggio comune”. Caudo ha inoltre rimarcato il ruolo centrale della qualità dei dati e della formazione, definiti elementi decisivi per l’efficacia del sistema e per l’omogeneità degli interventi sanitari.

Il percorso formativo, strutturato e mirato all’operatività del Fse 2.0, è stato presentato a Palermo nel corso di una conferenza stampa congiunta. L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha spiegato che l’iniziativa consente di adottare innovazioni coerenti con le indicazioni europee, orientando il sistema “dal modello domanda-offerta al governo del bisogno”.

Il dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, ha richiamato la responsabilità dei sanitari nell’alimentare correttamente i flussi informativi, mentre Giacomo Scalzo, alla guida del Dasoe, ha valorizzato la collaborazione con gli Ordini professionali. Il progetto, approvato con decreto assessoriale e finanziato dal Pnrr, prevede un investimento complessivo di circa 6,2 milioni di euro in Sicilia, ripartiti tra le nove Asp. Palermo e Messina, prime a sottoscrivere i protocolli operativi, beneficiano rispettivamente di oltre 1,5 milioni e circa 774 mila euro.

Il piano operativo definisce modalità, tempi e strumenti della formazione, con un sistema di monitoraggio continuo basato su partecipazione, apprendimento, gradimento e impatto operativo, supportato da una piattaforma digitale unica e da una struttura multidisciplinare dedicata.

