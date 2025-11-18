Aumento giornate forestali: Giambona esige serietà e atti formali

Mario Giambona, vicepresidente del gruppo Partito Democratico (PD) all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), ha espresso una posizione critica in merito alle recenti dichiarazioni riguardanti l’incremento delle giornate lavorative per gli operai forestali. Il deputato ha fermamente sottolineato che la concretezza delle azioni deve prevalere sull’enfasi comunicativa, respingendo come infondato l’annuncio di risultati non ancora formalizzati a livello istituzionale.

“In queste ore assistiamo all’ennesimo tentativo di qualcuno di intestarsi ‘risultati’ che non esistono e promesse che non hanno alcun riscontro nella realtà,” ha dichiarato Giambona, criticando l’uso di un approccio che, a suo dire, “scredita il ruolo istituzionale che si dovrebbe rappresentare.” Il parlamentare ha manifestato incredulità per la diffusione di notizie relative a un aumento delle giornate per i forestali, evidenziando che tale misura non è stata ancora tradotta in una norma effettiva. Giambona ha ricordato che il testo non è mai stato esaminato dalla Commissione competente né tantomeno sottoposto al voto dell’Assemblea Regionale.

Il vicepresidente dem ha definito l’affermazione di “risultati ottenuti” in assenza di atti formali come un “esercizio di fantasia,” adatto forse ai social media, ma non a un’istituzione che esige “rigore, rispetto delle procedure e verità nei confronti dei lavoratori.” Giambona ha poi richiamato l’attenzione sul fatto che la Commissione Bilancio ha un termine massimo, fissato per la sera stessa, per intervenire sulla questione, ma ha ribadito la mancanza di elementi concreti allo stato attuale.

Il Partito Democratico, ha specificato Giambona, sostiene da tempo l’esigenza di incrementare le giornate dei lavoratori, battaglia portata avanti con “coerenza e responsabilità,” attraverso la presentazione di numerosi atti parlamentari. Tale misura, ha concluso, è ritenuta essenziale per rafforzare la prevenzione degli incendi, il contrasto al dissesto idrogeologico e la tutela ambientale, tutti temi “troppo seri per essere ridotti a un teatrino di autocelebrazioni prive di riscontri.” Il successo eventuale sarà attribuibile al lavoro dell’intero Parlamento, non a iniziative solitarie.

