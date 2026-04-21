Sicilia, borse di studio universitarie coperte al 100% per il secondo anno

Per il secondo anno consecutivo la Regione Siciliana assicura la copertura integrale delle borse di studio destinate agli studenti universitari risultati idonei ma inizialmente esclusi dall’assegnazione per carenza di risorse. La decisione è stata formalizzata dalla giunta guidata da Renato Schifani con l’approvazione della programmazione attuativa del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027.

Il provvedimento rappresenta un passaggio preliminare allo stanziamento di ulteriori 46 milioni di euro, che si aggiungono alle risorse del Fondo integrativo statale, erogate annualmente dal Ministero dell’Università e della ricerca ma ritenute insufficienti a garantire la copertura totale delle borse. L’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale procederà nei prossimi giorni alla pubblicazione del decreto attuativo, rendendo operativa la misura.

«Con questo intervento diamo un segnale concreto di sostegno ai giovani e tuteliamo il diritto allo studio», ha dichiarato Schifani, sottolineando come l’iniziativa consenta di raggiungere per il secondo anno consecutivo la copertura completa delle borse per gli aventi diritto. «È la dimostrazione che questo governo non intende lasciare indietro nessuno, indipendentemente dal reddito e dalla condizione sociale. Si tratta di un investimento strategico per il futuro della Sicilia».

Sulla stessa linea l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, che ha evidenziato l’imminente sblocco delle risorse. «Grazie a questo intervento riusciremo a coprire integralmente le borse di studio. Attendevamo il via libera della giunta per procedere con la pubblicazione del decreto, prevista a breve», ha affermato, definendo la misura «una risposta concreta a favore degli studenti meritevoli con minori disponibilità economiche».

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