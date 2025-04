Donate a Siracusa sedici tonnellate di ortaggi sequestrati

A Siracusa, il Corpo forestale della Regione Siciliana ha provveduto questa mattina alla consegna di 16 tonnellate di ortaggi al Banco alimentare, destinate a strutture benefiche locali. Gli alimenti, sebbene idonei al consumo, erano stati sequestrati dal Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia (Noras) in quanto privi di tracciabilità. L’operazione di sequestro risale alla scorsa settimana, a seguito di un’attività investigativa avviata con controlli effettuati presso il Maas di Catania. Le verifiche hanno condotto gli agenti fino a Siracusa, dove è stato rinvenuto un carico di merce ortofrutticola proveniente dalla Spagna.

Le indagini hanno messo in evidenza una serie di irregolarità nella documentazione accompagnatoria della merce, tra cui l’utilizzo improprio dei moduli Cmr, erroneamente impiegati come sostitutivi del Documento di trasporto (Ddt) e delle fatture. Tali documenti risultano essenziali per indicare informazioni obbligatorie come l’origine, la tipologia, il valore economico e la classificazione dei prodotti trasportati. Le verifiche proseguiranno per individuare eventuali responsabilità penali e ulteriori anomalie sia nella gestione delle importazioni da mercati esteri, sia nella distribuzione nel commercio ambulante.

La donazione è stata resa possibile grazie a un decreto di dissequestro emesso dal dipartimento regionale delle Attività produttive e alla disponibilità manifestata dalla ditta intestataria del carico. L’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, ha dichiarato: «L’intervento del Noras conferma l’importanza dei controlli per tutelare la filiera agroalimentare siciliana e garantire trasparenza ai consumatori. Far credere che un prodotto sia siciliano è un inganno che fa male ai nostri agricoltori».

