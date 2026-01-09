Catania, Magni eletto capogruppo FdI in Consiglio comunale

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Catania ha designato all’unanimità Giovanni Magni quale nuovo capogruppo. La decisione è maturata al termine di un confronto interno che ha sancito la convergenza del gruppo sul nome del consigliere.

Nel commentare l’incarico, Magni ha affermato: «Assumo questo incarico con spirito di servizio, consapevole del valore del ruolo e della responsabilità che esso comporta, senza mai perdere il legame con il percorso che mi ha condotto fin qui e con la comunità che ho avuto l’onore di rappresentare negli anni».

Nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordata, il neo capogruppo ha rivolto un riconoscimento al presidente del Senato Ignazio La Russa, al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e al sindaco di Catania Enrico Trantino, indicati come riferimenti istituzionali e politici.

Magni ha inoltre citato il commissario regionale Luca Sbardella, il coordinatore provinciale Alberto Cardillo e il coordinatore cittadino Luca Sangiorgio, oltre al presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani, ricordando il ruolo del movimento giovanile nella propria formazione politica.

«Questa nomina rappresenta il punto di arrivo di un percorso politico e umano iniziato molti anni fa, fatto di militanza costante, sacrificio e radicamento nei valori della destra italiana, sin dai tempi di Alleanza Nazionale», ha aggiunto Magni. Nel nuovo ruolo, il capogruppo ha indicato come priorità il contributo ai lavori d’Aula e all’azione amministrativa, con attenzione alle esigenze della città.

