Messina, addio al celibato finisce con quattro arresti

Un addio al celibato si è trasformato in un episodio di violenza a Messina, culminato con l’arresto di quattro persone da parte della Polizia di Stato. L’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio rafforzati in prossimità delle festività natalizie. I soggetti coinvolti, tutti originari della provincia di Reggio Calabria, sono stati fermati in flagranza per il reato di “lesioni personali aggravate in concorso” e denunciati a piede libero anche per “danneggiamento in concorso”.

L’episodio è stato segnalato al Numero Unico di Emergenza “112”, che ha ricevuto una richiesta di intervento per una lite in corso nei pressi di un’attività commerciale. Gli equipaggi delle Volanti, giunti rapidamente sul posto con l’ausilio dei dispositivi luminosi e sonori, hanno riscontrato la presenza di un gruppo di persone coinvolte in un addio al celibato che, poco prima, aveva aggredito due individui.

Dagli accertamenti svolti è emerso che quattro componenti del gruppo, composto complessivamente da sei persone, avevano colpito senza apparente motivo uno dei soci dell’esercizio e un addetto alla sicurezza. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, gli aggressori si trovavano in stato di ebbrezza alcolica. Le due vittime hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in tre e cinque giorni.

Oltre alle lesioni, ai quattro arrestati è stato contestato anche il danneggiamento di diverse suppellettili presenti all’interno del locale. Per gli stessi fatti sono stati denunciati in stato di libertà anche gli altri due partecipanti all’addio al celibato, ritenuti responsabili di “concorso morale” nelle lesioni e nel danneggiamento.

All’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto, per tutti e quattro, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.

