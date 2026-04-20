“Ri-vediamoci”, terza edizione con 180 partecipanti a Capo d’Orlando

Si è tenuta presso il Sestante Marina Motel di Capo d’Orlando la terza edizione del convegno “Ri-vediamoci”, appuntamento scientifico dedicato allo studio delle funzioni visive in relazione ai processi di linguaggio e apprendimento in età evolutiva. L’iniziativa, presieduta dal professor Pasquale Aragona, ha registrato una partecipazione di circa 180 presenze tra professionisti sanitari, studenti del corso di laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica e medici specializzandi.

Il programma ha visto il contributo di 34 tra relatori e moderatori, impegnati nell’analisi di tematiche quali lo sviluppo dei prerequisiti linguistici, l’influenza della funzione visiva sull’apprendimento, i disturbi specifici e il valore della diagnosi precoce. Tra gli interventi di maggiore rilievo, la lettura magistrale della professoressa Donatella Bruzzichessi, introdotta dalla dottoressa Emilia Gallo, dal titolo “Il ruolo dei movimenti oculari nei disturbi specifici dell’apprendimento”.

Ampio interesse ha suscitato anche la sessione dedicata alla videochirurgia dello strabismo, incentrata sul controllo dell’infiammazione e sugli aspetti legati al timing chirurgico e alla gestione postoperatoria nei pazienti pediatrici.

Nel corso dei lavori è stata sottolineata la complessità dei processi di acquisizione del linguaggio, che coinvolgono componenti visive, relazionali e comunicative precoci. La dottoressa Maria Briguglio ha evidenziato il ruolo della funzione visiva nello sviluppo armonico del bambino e nel supporto all’apprendimento. Ribadita inoltre la necessità di un approccio multidisciplinare, fondato sulla collaborazione tra scuola, famiglia e professionisti sanitari, con particolare attenzione alla diagnosi precoce.

👁 Articolo letto 535 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.