Inaugurati nuovi locali della Sezione A.N.F.I. a Sant’Agata Militello

Nella mattinata odierna, presso la sede della Sezione A.N.F.I. di Sant’Agata di Militello, si è svolta una cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali, alla presenza di illustri personalità tra cui il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina – Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico, il Consigliere Nazionale A.N.F.I. per la Sicilia – Gen. ris. Umberto Rocco e il Sindaco di Sant’Agata di Militello (ME) – Dott. Bruno Mancuso.

La struttura, ubicata in Contrada Torrecandele, è stata intitolata al Finanziere A.T.P.I. Maurizio Gorgone, “Vittima del Dovere”, scomparso tragicamente il 31 maggio 1991 durante un servizio di pattugliamento a Reggio Calabria insieme ad altri tre colleghi.

La cerimonia, coincidente con il 10° anniversario della fondazione della Sezione A.N.F.I. di Sant’Agata di Militello, è stata aperta dal Presidente della Sezione, S. Ten. in congedo Giuseppe Sturniolo, seguito dagli interventi del Consigliere Nazionale A.N.F.I. per la Sicilia, Gen. ris. Umberto Rocco, e del Sindaco di Sant’Agata di Militello, Dott. Bruno Mancuso. Si è evidenziata l’importanza di fornire ai soci un ambiente funzionale per promuovere finalità assistenziali, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Col. t.SFP Gerardo Mastrodomenico ha sottolineato il ruolo cruciale dell’Associazione nel consolidare l’unione delle Fiamme Gialle e nel preservare le tradizioni della Guardia di Finanza. La cerimonia è proseguita con l’alzabandiera e il commovente momento dello scoprimento di una targa commemorativa, seguito dal taglio del nastro tricolore da parte della Sig.ra Rosaria Valore, madre del militare defunto.

La benedizione dei nuovi locali è stata offerta da Mons. Mario Raneri, seguita dalla deposizione di una corona di alloro presso la stele dedicata ai caduti. Gli ospiti hanno poi visitato i nuovi locali, che includono un “angolo della memoria” dedicato al Finanziere A.T.P.I. Maurizio Gorgone.

L’evento ha un significato particolare in occasione del 250° anniversario dalla fondazione del Corpo, con il motto “Nella Tradizione il Futuro”, rimarcando l’importanza della storia e delle tradizioni nel prepararsi alle sfide future.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo