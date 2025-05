Incidente fatale a Castelbuono, vittima un ragazzo 26enne

Un giovane di 26 anni, Gabriele Allegra, ha perso la vita in un incidente motociclistico avvenuto sulla Statale 286 delle Madonie, nei pressi di Castelbuono, in provincia di Palermo. Il sinistro si è verificato al chilometro 3 della strada, mentre il ragazzo era alla guida della sua Yamaha 700.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo, poiché le lesioni riportate risultavano gravissime. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente che hanno portato alla perdita del controllo del mezzo e all’impatto con il guardrail.

La comunità di Castelbuono è stata colpita profondamente dalla notizia, vista la giovane età di Allegra e la sua forte presenza nel paese. La famiglia Allegra è nota in tutto il comune, con il padre titolare di un rinomato ristorante locale. La tragedia si aggiunge a un precedente lutto subito dalla famiglia, che aveva già perso la moglie del padre pochi anni fa.

Gabriele, studente di Scienze pedagogiche all’Università di Palermo, era attivo in numerose iniziative culturali e sociali. Appassionato di fotografia e videomaking, pubblicava sui social video che raccontavano i suoi viaggi e i luoghi a lui cari, da Santorini a Cefalù fino a Castelbuono, accompagnati dalla frase «Il mondo è un posto bello, ammiriamolo insieme».

Molti amici e conoscenti hanno espresso il proprio cordoglio sui social, ricordandone il carattere solare e la voglia di vivere. Anche l’amministrazione comunale ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia, sottolineando la collaborazione di Gabriele come videomaker in progetti per il Comune.

In una nota, il sindaco e la giunta hanno espresso «le più sentite condoglianze per una perdita che ha scosso l’intera cittadinanza», ricordando la dedizione e la creatività del giovane, la cui assenza lascia un vuoto nella comunità.

