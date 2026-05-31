IRCCS Bonino Pulejo, ok al piano di riqualificazione sanitaria

La UIL Funzione Pubblica di Messina ha espresso apprezzamento per il via libera rilasciato dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in Sanità riguardo agli interventi di edilizia sanitaria destinati all’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina. Le opere saranno finanziate attraverso le risorse previste dall’articolo 1 della Legge n. 232 del 2016 e consentiranno l’avvio di un ampio programma di ammodernamento delle strutture.

Secondo il sindacato, si tratta di un passaggio atteso da tempo. La UIL FP ricorda infatti che già durante un’assemblea pubblica svoltasi il 18 settembre 2025 era stata sollecitata alla Regione Siciliana la definizione dell’iter relativo ai fondi stanziati anni prima, con l’obiettivo di procedere alla riqualificazione dell’Ospedale Piemonte e al rafforzamento dell’intero istituto.

Il piano prevede la ristrutturazione dei padiglioni dell’Ospedale Piemonte, l’adeguamento sismico degli edifici, la creazione di nuovi spazi di degenza e il potenziamento di Pronto Soccorso, diagnostica e attività ambulatoriali riabilitative. Sono inoltre programmati interventi sugli impianti tecnologici e sulle infrastrutture ospedaliere.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’Ospedale Casazza, dove è previsto l’ampliamento dell’offerta assistenziale attraverso nuove aree di ricovero dedicate ai pazienti fragili e l’attivazione di servizi ad alta specializzazione rivolti all’intera Area dello Stretto.

La UIL FP ha inoltre richiamato le dichiarazioni del direttore generale dell’IRCCS, Maurizio Lanza, che aveva annunciato l’impiego di una quota delle risorse per l’acquisizione di apparecchiature avanzate e sistemi diagnostico-terapeutici innovativi. Tra gli obiettivi indicati dal sindacato figura anche l’acquisto di una risonanza magnetica a 7 Tesla, considerata una tecnologia strategica per la ricerca neuroscientifica e la diagnostica avanzata.

“Questo finanziamento rappresenta una vittoria per il territorio, per gli operatori sanitari e per i cittadini”, ha dichiarato il segretario generale della UIL FP Messina, Livio Andronico. “Continueremo a seguire l’attuazione degli interventi affinché vengano realizzati nel rispetto dei tempi previsti, garantendo qualità, sicurezza e sviluppo dei servizi sanitari”. Andronico ha inoltre sottolineato come tali investimenti possano favorire la crescita sanitaria, scientifica e occupazionale della Sicilia, rafforzando il ruolo della ricerca e dell’innovazione nel sistema sanitario regionale.

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